Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете

Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан выбрал главную ленту года, и роскошная «F1» с экранизациями Кинга в пролете

Россияне назвали 10 самых «мужских» фильмов СССР: №1 стала мелодрама с оценкой 8.6 – утерла нос боевику, собравшему 87.6 млн зрителей

«Выглядит красиво»: за океаном полюбили это малобюджетное фэнтези из СССР — и по нему пытаются понять «загадочную русскую душу»

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик

Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии

$200 млн спустили в трубу: Disney заставили снять позорный блокбастер - похоронили франшизу, зато актер разбогател