Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов

«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент

Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»

Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем

Коза в шоке, Панда в гневе: 88 серия «Маши и Медведя» - сплошная вечеринка, в которой нет места Маше

Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии

Минус 20 кило, 6 приемов пищи и куча яблок: диетолог разобрал диету звезды «Постучись в мою дверь» – выявил «самую большую ошибку»

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

«А мы жаловались на "Соло левелинг"...»: «Леди Баг» вернется к истокам и станет аниме – новая эра начнется уже с 1 ноября

«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик