Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео)

Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз

Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка

В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру