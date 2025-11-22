Меню
Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве
22 ноября 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 22 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
чт
20
сб
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
15:00
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
10:50
Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР
