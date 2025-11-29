Меню
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве 29 ноября 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 29 ноября 2025 в Москве

Сегодня 24 Завтра 25 ср 26 чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
13:10 от 480 ₽ 18:00 от 520 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
10:00 от 450 ₽ 16:10 от 590 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
14:50 от 500 ₽ 19:05 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:25 от 670 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:45 от 400 ₽ 12:45 от 450 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35 от 700 ₽ 18:10 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50 от 500 ₽ 17:35 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:25 от 630 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:15 от 700 ₽ 18:05 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:05 от 450 ₽ 16:50 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:45 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
17:20 от 660 ₽
