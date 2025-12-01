Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве
1 декабря 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 1 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:20
от 550 ₽
16:25
от 650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:25
от 450 ₽
14:45
от 480 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
14:50
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:50
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:25
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:45
от 470 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:40
от 450 ₽
13:40
от 500 ₽
15:40
от 520 ₽
18:45
от 600 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:45
от 360 ₽
12:45
от 400 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
12:20
от 460 ₽
16:40
от 520 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50
от 400 ₽
17:35
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:25
от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
от 300 ₽
12:40
от 380 ₽
14:55
от 380 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:35
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:40
от 400 ₽
16:50
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:45
от 480 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:50
от 460 ₽
13:10
от 540 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:25
от 510 ₽
15:00
от 560 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
17:20
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд
Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?
Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»
Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667