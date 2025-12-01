Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве 1 декабря 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 1 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:20 от 550 ₽ 16:25 от 650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:25 от 450 ₽ 14:45 от 480 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
14:50 от 450 ₽ 17:20 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:50 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:25 от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:45 от 470 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:40 от 450 ₽ 13:40 от 500 ₽ 15:40 от 520 ₽ 18:45 от 600 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:45 от 360 ₽ 12:45 от 400 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
12:20 от 460 ₽ 16:40 от 520 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40 от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50 от 400 ₽ 17:35 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:25 от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30 от 300 ₽ 12:40 от 380 ₽ 14:55 от 380 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:35 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:40 от 400 ₽ 16:50 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:45 от 480 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:50 от 460 ₽ 13:10 от 540 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:25 от 510 ₽ 15:00 от 560 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
17:20 от 570 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд
Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?
Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»
Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше