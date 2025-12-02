Меню
Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве
2 декабря 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2 декабря 2025 в Москве
О фильме
Красногвардейская
2D
14:50
от 450 ₽
19:05
от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:50
от 550 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:30
от 190 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:45
12:45
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35
от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40
от 220 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40
от 220 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50
от 220 ₽
17:35
от 220 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:25
от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:15
от 220 ₽
18:05
от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:40
от 220 ₽
16:50
от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:45
от 220 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
17:20
от 570 ₽
