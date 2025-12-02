Меню
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве 2 декабря 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2 декабря 2025 в Москве

Сегодня 24 Завтра 25 ср 26 чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
14:50 от 450 ₽ 19:05 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:50 от 550 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:30 от 190 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:45 12:45
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35 от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40 от 220 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40 от 220 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50 от 220 ₽ 17:35 от 220 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:25 от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:15 от 220 ₽ 18:05 от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:40 от 220 ₽ 16:50 от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:45 от 220 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
17:20 от 570 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
