Киноафиша
Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве
3 декабря 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 3 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:20
от 550 ₽
16:25
от 650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:25
от 450 ₽
14:45
от 480 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
14:50
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:50
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:25
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:45
от 470 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:40
от 450 ₽
13:40
от 500 ₽
15:40
от 520 ₽
18:45
от 600 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:45
от 360 ₽
12:45
от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50
от 400 ₽
17:35
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:50
от 400 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
от 300 ₽
12:40
от 380 ₽
14:55
от 380 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:15
от 580 ₽
16:25
от 580 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:40
от 400 ₽
16:50
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:45
от 480 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:35
от 460 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:25
от 510 ₽
15:00
от 560 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
17:20
от 570 ₽
