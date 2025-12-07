Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому

«Мне все время было больно»: что происходило за кадром «Матрицы», о чем актеры молчали десятилетиями — откровение Морфеуса

7 серий, от которых невозможно оторваться: этот триллер про двойную жизнь в маске — тайный фаворит подписчиков Netflix

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк

Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей

Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета

Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)

От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит»