В мотеле Бейтса отдохнуть не получится: после закрытия сериала все декорации тщательно уничижили — в отличие от Хичкока

«Ирония судьбы» Рязанова — тоже в топе: какие еще фильмы Ирина Безрукова обязательно смотрит перед Новым годом

Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»?

172,8 млн за уикенд собрал новый лидер проката: это не блокбастер, а семейный фильм – скоро обгонит «Аватар: Пламя и пепел»

Тест к 20-летию «Гарри Поттера и Кубка огня»: узнаете 5 персонажей, если ИИ превратит их в героев Marvel?

От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»

«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»

«Когда я снималась в “Чикатило” – мне было 15»: Таисья Калинина в интервью «Киноафише» – об «Олдскуле», «Как приручить лису 2» и свадьбе в русском стиле

Иван Янковский снялся в худшем и лучшем сериалах 2025 года: первый посмотрел и стер из памяти, второй не могу забыть до сих пор

«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)