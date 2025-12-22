Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве
29 декабря 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 29 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
10:00
от 320 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)
«Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса»
Тут и Гармаш, и Цыганов, и Пегова: вышел новый трейлер «Человека, который смеется» — теперь ждем не дождемся 2026 года
Тест к 20-летию «Гарри Поттера и Кубка огня»: узнаете 5 персонажей, если ИИ превратит их в героев Marvel?
У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме
«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)
Тест: как хорошо вы знакомы с сюжетом фильма «Мужики!..»
От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»
«Когда я снималась в “Чикатило” – мне было 15»: Таисья Калинина в интервью «Киноафише» – об «Олдскуле», «Как приручить лису 2» и свадьбе в русском стиле
«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»
172,8 млн за уикенд собрал новый лидер проката: это не блокбастер, а семейный фильм – скоро обгонит «Аватар: Пламя и пепел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667