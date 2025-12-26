Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Москве 1 января 2026

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 1 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:10 от 900 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой
$1,2 млрд в прокате и 95% любви зрителей на RT: что уже известно о «Зверополисе 3» и почему ждать 10 лет не придется
Второй сезон «Ландышей» выйдет 1 января, но для фанатов приготовили особый сюрприз – вот что ждет зрителей 31 декабря
Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой
Самую жуткую теорию про «Один дома» официально подтвердили ученые: родители бедолаги Кевина – все-таки изверги
Тест к 76-летию Михаила Боярского: вспомните 6 фильмов с актером по кадру – «Мушкетеров» от других хитов отличат не все
Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»
«Вере ничего не светило»: Меньшов до последнего не хотел брать Алентову в «Москва слезам не верит» – заглядывался на другую красотку
Сашку из «Дальнобойщиков» узнаете с закрытыми глазами, но что насчет этих 8 ролей Галкина? (Тест без «Мастера и Маргариты»)
Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)
Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше