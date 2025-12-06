Новая «Война и мир» Сарика Андреасяна готовится покорить кинотеатры: постер представлен, точная дата назначена

Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов

Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер