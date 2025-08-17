Меню
Фильмы
Жизнь Чака
Расписание сеансов Жизнь Чака, 2024 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Жизнь Чака, 17 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
вт
26
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
15:15
от 350 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:30
от 600 ₽
12:55
от 700 ₽
13:50
от 700 ₽
15:20
от 700 ₽
17:45
от 700 ₽
20:10
от 700 ₽
22:35
от 700 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:50
от 450 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D, SUB
15:35
от 450 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
12:35
от 450 ₽
20:50
от 450 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
14:10
от 450 ₽
19:40
от 450 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
19:00
от 500 ₽
00:40
от 500 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
09:35
от 250 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
13:30
от 380 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
15:10
от 550 ₽
2D, SUB
10:55
от 450 ₽
19:20
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:15
от 750 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:45
от 650 ₽
12:25
от 2300 ₽
14:45
от 2300 ₽
17:20
от 800 ₽
19:45
от 2300 ₽
21:40
от 800 ₽
23:15
от 800 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:05
от 1100 ₽
13:25
от 1300 ₽
15:45
от 1300 ₽
18:20
от 1300 ₽
20:40
от 1300 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 400 ₽
16:00
от 540 ₽
19:25
от 540 ₽
21:55
от 540 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
13:20
от 700 ₽
15:40
от 700 ₽
18:00
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
21:20
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:10
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
