Киноафиша Фильмы Жизнь Чака Расписание сеансов Жизнь Чака, 2024 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов Жизнь Чака, 22 августа 2025 в Москве

Москино Сатурн
Свиблово
2D, SUB
17:10 от 350 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:10 от 350 ₽ 18:05 от 350 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
16:45 от 350 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
16:40 от 330 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
12:35 от 450 ₽
2D, SUB
18:55 от 650 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
