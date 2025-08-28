Меню
Киноафиша Фильмы Жизнь Чака Расписание сеансов Жизнь Чака, 2024 в Москве 28 августа 2025

Расписание сеансов Жизнь Чака, 28 августа 2025 в Москве

Сегодня 26 Завтра 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Как купить билеты на сеанс фильма «Жизнь Чака»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:10 от 500 ₽ 19:10 от 650 ₽ 23:00 от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:50 от 390 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:45 от 390 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:35 от 390 ₽
Москино Музеон
Парк Культуры
2D
22:10 от 700 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:35 от 420 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
13:10 от 300 ₽
2D, SUB
20:35 от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:15 от 1300 ₽ 20:40 от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:20 от 1300 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:45 от 540 ₽ 23:45 от 540 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
13:50 от 600 ₽ 18:00 от 1300 ₽ 19:50 от 650 ₽ 22:20 от 1300 ₽ 23:30 от 650 ₽
