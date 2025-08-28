Меню
Фильмы
Жизнь Чака
Расписание сеансов Жизнь Чака, 2024 в Москве
28 августа 2025
Расписание сеансов Жизнь Чака, 28 августа 2025 в Москве
Сегодня
26
Завтра
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Жизнь Чака»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:10
от 500 ₽
19:10
от 650 ₽
23:00
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:50
от 390 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:45
от 390 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:35
от 390 ₽
Москино Музеон
Парк Культуры
2D
22:10
от 700 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:35
от 420 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
13:10
от 300 ₽
2D, SUB
20:35
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:15
от 1300 ₽
20:40
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:20
от 1300 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:45
от 540 ₽
23:45
от 540 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
13:50
от 600 ₽
18:00
от 1300 ₽
19:50
от 650 ₽
22:20
от 1300 ₽
23:30
от 650 ₽
