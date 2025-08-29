Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных

Как «Белый лотос» только мрачнее: до премьеры «Эдема» остались считанные дни

Смахнем слезу ностальгии: эти 8 сериалов были невероятно популярны 10 лет назад — наравне с «Игрой престолов»

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает