В дом Уналов проникнет еще одна опасная женщина: в Сети появились новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»

Двойной комплект челюстей — это вам не шутки: разбираемся, почему у ксеноморфов такая странная анатомия

Без драмы, истерик и семейных интриг: эти 4 легких турецких сериала идеальны для просмотра в последний месяц лета

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста