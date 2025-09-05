Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»

4 серии «Друзей», которые бесят современную молодежь: проблемы Росса и Джоуи устарели, а Моника — просто хищница

Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко

«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести

Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили

«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем