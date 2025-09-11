Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее

Сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе»: весь мир запомнил только три

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»

«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось

Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть

Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала

Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось

«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг