Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва

Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов»

Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя

Да кто такой этот ваш Джокер? Отвечаем на главные вопросы к финалу 3 сезона «Алисы в Пограничье»

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле