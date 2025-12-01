Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все

Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)

Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо

От главной красотки Голливуда до жертвы пластических хирургов: как живет и выглядит Кармен из «Звездного десанта»

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте