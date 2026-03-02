Думала, что знаю «Терминатора 2» наизусть, пока не открыла книгу: финал там совсем другой и он меняет все настроение фильма

«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова

188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стал весенним антистрессом (видео)

Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

Эту выпечку Машков готов есть хоть каждый вечер: на фигуру звезды боевиков не влияет

12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10

Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете

Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина

«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним