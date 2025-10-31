Меню
Фильмы
Мажор в Дубае
Расписание сеансов Мажор в Дубае, 2025 в Москве
31 октября 2025
Расписание сеансов Мажор в Дубае, 31 октября 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Мажор в Дубае»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:30
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:30
от 770 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00
от 690 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30
от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:30
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:30
от 770 ₽
