Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мажор в Дубае Расписание сеансов Мажор в Дубае, 2025 в Москве 20 ноября 2025

Расписание сеансов Мажор в Дубае, 20 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 пн 17 вт 18 ср 19 чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мажор в Дубае»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:30
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых
Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»
Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом
«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест)
«Накал страстей нешуточный»: военный сериал с Янковским прошел мимо большинства — и вот с 17 ноября его покажут по ТВ
Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру
«Это не скромно»: Высоцкая назвала личный топ-3 фильмов Кончаловского — и все оказались из эпохи СССР
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»
«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»
«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно
Волшебное место России: не поверите, но «Горыныча» снимали на натуре — идеальные сосны и озера нашлись в одном городе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше