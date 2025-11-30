Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР

Режиссёр дель Торо, радиационный туман и подростки в ловушке страха: вот 3 свежих фильма, которые смотрят даже в сыром качестве

Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Поляки точно ни при чем: в «Мадагаскаре» так и не объяснили, почему Ковальски зовут именно так, но вспомните его «фишку» – сразу поймете

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb

Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»

«Идея пропитана злобой»: так фронтовики отреагировали на «Штрафбат» – негодовали от серии к серии, несмотря на рейтинг 7.8.