В этом году он мог бы отметить юбилей: сколько было лет Даниле Багрову?

На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

Почему Стивен Кинг выбрал для клоуна имя Пеннивайз и что оно символизирует? Не просто игра слов, а целая философия

Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали