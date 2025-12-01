На Иви выйдет российский сериал в духе «Бриджит Джонс 3»: сюжет комедии с Чепурченко звучит многообещающе

Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне

У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор

А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать

Тест для истинных романтиков: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свиданиями

На Okko премьера «Черного облака 2», а вы забыли сюжет первого сезона? Вспоминаем, что было в предыдущих сериях

«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе

Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)