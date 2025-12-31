Меню
Фильмы
Фильмы
"Ёжик в тумане" и "Сказка сказок"
Расписание сеансов "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок", 2024 в Москве
3 января 2026
Расписание сеансов "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок", 3 января 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «"Ёжик в тумане" и "Сказка сказок"»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
16:35
от 1100 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:25
от 1050 ₽
16:10
от 1100 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
14:30
от 1210 ₽
