Киноафиша
Фильмы
"Ёжик в тумане" и "Сказка сказок"
Расписание сеансов "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок", 2024 в Москве
5 января 2026
Расписание сеансов "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок", 5 января 2026 в Москве
О мультфильме
2D
16:35
от 1100 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
11:25
от 1050 ₽
16:10
от 1100 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
14:30
от 1210 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
