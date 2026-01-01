Меню
Фильмы
"Ёжик в тумане" и "Сказка сказок"
Расписание сеансов "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок", 2024 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок", 14 января 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «"Ёжик в тумане" и "Сказка сказок"»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
13:20
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
