Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Довженко. Жизнь в цвету Расписание сеансов Довженко. Жизнь в цвету, 2017 в Москве 14 января 2026

Расписание сеансов Довженко. Жизнь в цвету, 14 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Довженко. Жизнь в цвету»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D
14:00
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Без слабых мест: российские сериалы-биографии с рейтингом не ниже 8, которые хочется смотреть подряд
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
У «Белого лотоса» точно будет 4-й сезон: каст и сюжет держат в секрете, а вот локация известна – ночь там обойдется в полмиллиона рублей
Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»
Этот фильм по сборам утер нос «Холопу»: заработал 3 млрд рублей за 5 дней – круче него только первый «Чебурашка»
Этому фильму СССР россияне до сих пор ставят 8.2: а Гундарева его невзлюбила – называла «шоколадно-мармеладным тортом»
Мистер Бист назвал 20+ лучших аниме: «Атаку титанов» смотрел целых 2 раза – и даже «Поднятие уровня» угодило в топ
Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам
5 сериалов рекомендует сам Хабенский: любителям мрачняка в духе «Метода» зайдет – у каждого оценка 8.6+ на IMDb
«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше