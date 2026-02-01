Меню
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве

Киноквартал
Ясенево
2D
15:00 от 650 ₽ 17:35 от 650 ₽ 20:10 от 750 ₽ 22:45 от 750 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:05 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽ 19:15 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:50 от 500 ₽ 17:25 от 600 ₽ 22:50 от 550 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:25 от 750 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:25 от 450 ₽ 19:10 от 650 ₽ 20:50 от 2500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
