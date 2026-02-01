Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»

Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде»

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте

«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг