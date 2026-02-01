По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»

Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!

«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде»

Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте

7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

«Слово пацана» 12 недель удерживало крутой рекорд: но теперь его побил другой сериал – вышел еще 10 лет назад

«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее