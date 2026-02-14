Меню
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 25 февраля 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 25 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 от 400 ₽ 11:10 от 700 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:10 от 700 ₽ 16:20 от 500 ₽ 17:05 от 1300 ₽ 19:10 от 600 ₽ 20:00 от 1300 ₽ 22:00 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30 от 500 ₽ 11:20 от 700 ₽ 13:20 от 500 ₽ 14:15 от 700 ₽ 16:10 от 500 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 19:00 от 650 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:50 от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:50 от 900 ₽ 16:50 от 500 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 600 ₽ 21:30 от 900 ₽ 22:30 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 от 400 ₽ 11:20 от 800 ₽ 13:20 от 400 ₽ 14:10 от 800 ₽ 16:10 от 500 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 19:00 от 600 ₽ 19:50 от 1300 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50 от 300 ₽ 13:40 от 350 ₽ 16:30 от 450 ₽ 19:20 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:20 от 500 ₽ 16:20 от 600 ₽ 17:10 от 700 ₽ 19:10 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50 от 400 ₽ 13:40 от 400 ₽ 16:30 от 600 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40 от 400 ₽ 11:20 от 600 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:15 от 700 ₽ 16:20 от 500 ₽ 17:10 от 1300 ₽ 19:10 от 600 ₽ 20:00 от 1300 ₽ 22:00 от 600 ₽
