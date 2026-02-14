Меню
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве
25 февраля 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 25 февраля 2026 в Москве
Сегодня
14
Завтра
15
пн
16
вт
17
ср
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
от 400 ₽
11:10
от 700 ₽
13:30
от 500 ₽
14:10
от 700 ₽
16:20
от 500 ₽
17:05
от 1300 ₽
19:10
от 600 ₽
20:00
от 1300 ₽
22:00
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30
от 500 ₽
11:20
от 700 ₽
13:20
от 500 ₽
14:15
от 700 ₽
16:10
от 500 ₽
17:10
от 1200 ₽
19:00
от 650 ₽
20:00
от 1200 ₽
21:50
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:50
от 900 ₽
16:50
от 500 ₽
18:40
от 900 ₽
19:40
от 600 ₽
21:30
от 900 ₽
22:30
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
от 400 ₽
11:20
от 800 ₽
13:20
от 400 ₽
14:10
от 800 ₽
16:10
от 500 ₽
17:00
от 1300 ₽
19:00
от 600 ₽
19:50
от 1300 ₽
21:50
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
от 300 ₽
13:40
от 350 ₽
16:30
от 450 ₽
19:20
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
от 500 ₽
11:30
от 500 ₽
13:30
от 500 ₽
14:20
от 500 ₽
16:20
от 600 ₽
17:10
от 700 ₽
19:10
от 700 ₽
20:00
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
от 400 ₽
13:40
от 400 ₽
16:30
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40
от 400 ₽
11:20
от 600 ₽
13:30
от 400 ₽
14:15
от 700 ₽
16:20
от 500 ₽
17:10
от 1300 ₽
19:10
от 600 ₽
20:00
от 1300 ₽
22:00
от 600 ₽
