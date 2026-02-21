Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 26 февраля 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 26 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 пн 23 вт 24 ср 25 чт 26 пт 27 чт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 11:10 13:25 14:05 16:10 17:00 19:00 19:50 21:50 22:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30 11:30 13:20 14:20 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50 22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05 14:00 15:50 16:45 18:40 19:30 21:30 22:15
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:05 19:00 20:00 21:50 22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:10 17:55 20:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 11:40 13:40 14:30 16:30 17:20 19:20 20:10 22:10 23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:05
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:20 11:20 13:20 14:15 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50 22:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются
6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)
У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым
Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо
Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше