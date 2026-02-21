«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются

6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?

«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею