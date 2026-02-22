Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 27 февраля 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 27 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 вт 24 ср 25 чт 26 пт 27 чт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 11:10 13:25 14:05 16:10 17:00 19:00 19:50 21:50 22:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30 11:30 13:20 14:20 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50 22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05 14:00 15:50 16:45 18:40 19:30 21:30 22:15
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:05 19:00 20:00 21:50 22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15 14:00 16:45 19:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 11:40 13:40 14:30 16:30 17:20 19:20 20:10 22:10 23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:05
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50 22:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта
Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял
Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге
У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»
Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать
Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше