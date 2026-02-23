Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 28 февраля 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 28 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 ср 25 чт 26 пт 27 сб 28 вс 1 чт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 11:10 13:25 14:05 16:10 17:00 19:00 19:50 21:50 22:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30 11:30 13:20 14:20 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50 22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05 14:00 15:50 16:45 18:40 19:30 21:30 22:15
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:05 19:00 20:00 21:50 22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15 14:00 16:45 19:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 11:40 13:40 14:30 16:30 17:20 19:20 20:10 22:10 23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:05
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50 22:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»
Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix
За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты
Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»
Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно
«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»
Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео)
«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»
«Король и Шут. Навсегда» полностью построен на песнях «КиШ-а»: только вот «новый» Горшок презирает ее самый главный хит
За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду
На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше