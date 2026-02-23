Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве
28 февраля 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 28 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
ср
25
чт
26
пт
27
сб
28
вс
1
чт
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
11:10
13:25
14:05
16:10
17:00
19:00
19:50
21:50
22:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30
11:30
13:20
14:20
16:10
17:10
19:00
20:00
21:50
22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05
14:00
15:50
16:45
18:40
19:30
21:30
22:15
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
11:20
13:20
14:15
16:10
17:05
19:00
20:00
21:50
22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
13:30
16:20
19:10
22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15
14:00
16:45
19:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
11:40
13:40
14:30
16:30
17:20
19:20
20:10
22:10
23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
13:30
16:20
19:10
22:05
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30
11:20
13:20
14:15
16:10
17:10
19:00
20:00
21:50
22:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»
Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix
За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты
Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»
Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно
«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»
Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео)
«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»
«Король и Шут. Навсегда» полностью построен на песнях «КиШ-а»: только вот «новый» Горшок презирает ее самый главный хит
За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду
На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667