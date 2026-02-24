Меню
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве
1 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 1 марта 2026 в Москве
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 1500 ₽
13:40
от 450 ₽
19:00
от 650 ₽
19:50
от 2500 ₽
21:40
от 650 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
11:10
13:25
14:05
16:10
17:00
19:00
19:50
21:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30
11:30
13:20
14:20
16:10
17:10
19:00
20:00
21:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05
14:00
15:50
16:45
18:40
19:30
21:30
22:15
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
11:20
13:20
14:15
16:10
17:05
19:00
20:00
21:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
13:20
16:10
19:00
21:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15
14:00
16:45
19:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
11:30
13:25
14:25
16:20
17:20
19:10
20:10
22:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
13:30
16:20
19:10
22:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:30
11:20
13:20
14:15
16:10
17:10
19:00
20:00
21:50
