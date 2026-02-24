«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии

3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью

Будет ли 4 сезон сериала «Соври мне» от Hulu: объясняю, почему этот хит идеально поставил точку в безумии Люси и Стивена

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»

Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница