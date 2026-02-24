Меню
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 1 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 1 марта 2026 в Москве

Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00 от 1500 ₽ 13:40 от 450 ₽ 19:00 от 650 ₽ 19:50 от 2500 ₽ 21:40 от 650 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 11:10 13:25 14:05 16:10 17:00 19:00 19:50 21:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30 11:30 13:20 14:20 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05 14:00 15:50 16:45 18:40 19:30 21:30 22:15
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:05 19:00 20:00 21:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30 13:20 16:10 19:00 21:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15 14:00 16:45 19:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 11:30 13:25 14:25 16:20 17:20 19:10 20:10 22:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 13:30 16:20 19:10 22:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:30 11:20 13:20 14:15 16:10 17:10 19:00 20:00 21:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
