Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве
2 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2 марта 2026 в Москве
2D
10:35
от 890 ₽
11:20
от 890 ₽
12:35
от 990 ₽
14:10
от 990 ₽
15:25
от 990 ₽
16:25
от 990 ₽
17:00
от 990 ₽
18:15
от 990 ₽
19:15
от 990 ₽
19:50
от 990 ₽
21:10
от 990 ₽
22:05
от 990 ₽
22:40
от 990 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:35
от 350 ₽
17:05
от 400 ₽
19:35
от 430 ₽
22:10
от 430 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
17:35
от 650 ₽
20:10
от 750 ₽
01:10
от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:20
от 500 ₽
20:45
от 500 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:45
19:10
21:40
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:30
от 420 ₽
14:20
от 550 ₽
17:10
от 550 ₽
20:00
от 620 ₽
22:50
от 620 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:30
от 500 ₽
14:20
от 560 ₽
17:10
от 560 ₽
20:00
от 620 ₽
22:50
от 620 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:20
от 520 ₽
14:10
от 590 ₽
17:00
от 590 ₽
19:50
от 660 ₽
22:40
от 660 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00
от 1160 ₽
13:50
от 1360 ₽
16:40
от 1360 ₽
19:30
от 1540 ₽
22:30
от 1540 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:20
от 610 ₽
14:10
от 680 ₽
17:10
от 680 ₽
20:00
от 740 ₽
22:50
от 740 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
13:50
18:50
20:45
23:40
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 1500 ₽
13:40
от 400 ₽
19:00
от 600 ₽
19:50
от 2500 ₽
21:40
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:10
от 310 ₽
13:00
от 470 ₽
15:50
от 470 ₽
18:40
от 530 ₽
21:30
от 530 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
10:30
от 290 ₽
13:20
от 360 ₽
16:10
от 360 ₽
19:00
от 470 ₽
21:50
от 470 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30
от 850 ₽
12:45
от 850 ₽
14:00
от 950 ₽
15:15
от 950 ₽
16:30
от 950 ₽
17:45
от 950 ₽
19:00
от 1150 ₽
20:15
от 1150 ₽
21:30
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
от 400 ₽
11:10
от 700 ₽
13:25
от 500 ₽
14:05
от 700 ₽
16:10
от 500 ₽
17:00
от 1300 ₽
19:00
от 600 ₽
19:50
от 1300 ₽
21:50
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30
от 500 ₽
11:30
от 700 ₽
13:20
от 500 ₽
14:20
от 700 ₽
16:10
от 500 ₽
17:10
от 1200 ₽
19:00
от 650 ₽
20:00
от 1200 ₽
21:50
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:05
от 500 ₽
14:00
от 450 ₽
15:50
от 900 ₽
16:45
от 500 ₽
18:40
от 900 ₽
19:30
от 600 ₽
21:30
от 900 ₽
22:15
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
от 400 ₽
11:20
от 800 ₽
13:20
от 400 ₽
14:15
от 800 ₽
16:10
от 500 ₽
17:05
от 1300 ₽
19:00
от 600 ₽
20:00
от 1300 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
от 300 ₽
13:20
от 350 ₽
16:10
от 450 ₽
19:00
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
16:45
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
14:10
от 440 ₽
16:50
от 440 ₽
19:30
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
от 500 ₽
11:30
от 500 ₽
13:20
от 500 ₽
14:25
от 500 ₽
16:10
от 600 ₽
17:20
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
20:20
от 700 ₽
21:50
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
от 400 ₽
13:30
от 400 ₽
16:20
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30
от 400 ₽
11:20
от 600 ₽
13:20
от 400 ₽
14:15
от 700 ₽
16:10
от 500 ₽
17:10
от 1300 ₽
19:00
от 600 ₽
20:00
от 1300 ₽
21:50
от 600 ₽
