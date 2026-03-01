В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»

Эти 4 комедии точно не стоит пропускать в кино в марте: №2 добавили в «буду смотреть» 800 тысяч человек

Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников

Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами

«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото)

Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2»

«И это для вас на уровне Шерлока?»: иностранцы разгромили 5 сезон «Первого отдела» – даже Шибанов с Брагиным не впечатлили

«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона

4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела»