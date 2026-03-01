Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»

В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

Во всех фильмах Гайдая — Шурик не тот же самый? В Сети выяснили, что общего у героя советских хитов и сказочного Ивана-царевича

Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2»

Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»

4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела»

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона

Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест)

«Бомба замедленного действия»: Майков из «Бригады» мокрого места не оставил от «Брата 2» – даже обвинил фильм в проблемах россиян