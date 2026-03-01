Меню
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 11 марта 2026

Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:10 от 500 ₽ 19:00 от 650 ₽ 21:50 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:30 от 400 ₽ 16:20 от 500 ₽ 19:10 от 600 ₽ 20:10 от 1300 ₽ 22:00 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30 от 300 ₽ 13:20 от 350 ₽ 16:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:40 от 700 ₽ 19:20 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:25 от 400 ₽ 16:20 от 600 ₽ 19:10 от 600 ₽ 22:00 от 600 ₽
