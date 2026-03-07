Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 12 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00 20:40 21:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:10 22:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:50 15:50 16:40 18:40 19:30 21:30 22:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:15 16:10 19:00 20:40 21:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:20 16:10 19:00 21:50
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 13:40 16:30 19:20 22:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40 16:30 19:20 22:10
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
13:20 16:10 19:00 20:10 21:50 23:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей
Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»
Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
Самый грустный пес и очень странный вокзал: ИИ нарисовал постеры классики СССР по названию — мы не отгадали и 2/5, а вы? (тест)
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше