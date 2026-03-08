Меню
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 13 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 13 марта 2026 в Москве

Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00 20:40 21:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:10 22:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:50 15:50 16:40 18:40 19:30 21:30 22:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:25 16:10 19:00 19:50 21:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:20 16:10 19:00 21:50
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 13:40 16:30 19:20 22:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40 16:30 19:20 22:10
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
13:20 16:10 19:00 20:10 21:50 23:00
