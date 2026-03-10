Меню
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве
15 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 15 марта 2026 в Москве
2D
19:30
от 600 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
12:45
от 550 ₽
20:00
от 750 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
13:05
от 450 ₽
18:30
от 550 ₽
21:05
от 550 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:50
от 450 ₽
19:30
от 550 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:35
от 750 ₽
19:10
от 750 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
20:50
от 650 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00
от 750 ₽
20:40
от 1400 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:10
от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:50
от 600 ₽
15:50
от 1100 ₽
16:40
от 700 ₽
18:40
от 1100 ₽
19:30
от 700 ₽
21:30
от 1100 ₽
22:20
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:15
от 500 ₽
16:10
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
20:40
от 1500 ₽
21:50
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:20
от 500 ₽
16:10
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
21:50
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15
от 500 ₽
14:00
от 600 ₽
16:45
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
14:00
от 440 ₽
16:45
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
от 500 ₽
13:40
от 600 ₽
16:30
от 800 ₽
19:20
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40
от 500 ₽
16:30
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:20
от 650 ₽
16:10
от 750 ₽
19:00
от 750 ₽
20:10
от 1500 ₽
21:50
от 750 ₽
