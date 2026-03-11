Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве 16 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 16 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:30 от 1900 ₽ 11:20 от 790 ₽ 12:30 от 890 ₽ 13:20 от 2400 ₽ 15:20 от 890 ₽ 16:10 от 2400 ₽ 17:00 от 890 ₽ 18:10 от 990 ₽ 19:05 от 2600 ₽ 19:50 от 990 ₽ 21:55 от 2600 ₽ 22:40 от 990 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:25 от 300 ₽ 22:55 от 300 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
17:45 от 650 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:40 от 500 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
20:50 от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10 от 470 ₽ 19:10 от 530 ₽ 21:55 от 530 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:50 от 290 ₽ 12:40 от 360 ₽ 15:30 от 360 ₽ 18:20 от 470 ₽ 21:10 от 470 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30 от 850 ₽ 14:00 от 950 ₽ 16:30 от 950 ₽ 17:45 от 950 ₽ 19:00 от 1150 ₽ 20:15 от 1150 ₽ 21:30 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00 от 600 ₽ 20:40 от 1300 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:10 от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:50 от 450 ₽ 15:50 от 900 ₽ 16:40 от 500 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:30 от 600 ₽ 21:30 от 900 ₽ 22:20 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:15 от 400 ₽ 16:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽ 20:40 от 1300 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:20 от 350 ₽ 16:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 16:45 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
14:00 от 440 ₽ 16:45 от 440 ₽ 19:30 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:20 от 700 ₽ 20:10 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40 от 400 ₽ 16:30 от 600 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
13:20 от 400 ₽ 16:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽ 20:10 от 1300 ₽ 21:50 от 600 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше