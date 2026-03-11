Меню
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Москве
18 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 18 марта 2026 в Москве
2D
10:30
от 1900 ₽
11:20
от 550 ₽
12:30
от 550 ₽
13:20
от 2400 ₽
14:10
от 550 ₽
15:20
от 550 ₽
16:10
от 2400 ₽
17:00
от 550 ₽
18:10
от 550 ₽
19:05
от 2600 ₽
19:50
от 550 ₽
21:55
от 2600 ₽
22:40
от 550 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:25
от 300 ₽
22:55
от 300 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
17:45
от 650 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:40
от 500 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
20:50
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10
от 470 ₽
19:10
от 530 ₽
21:55
от 530 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:50
от 290 ₽
12:40
от 360 ₽
15:30
от 360 ₽
18:20
от 470 ₽
21:10
от 470 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30
от 850 ₽
14:00
от 950 ₽
16:30
от 950 ₽
17:45
от 950 ₽
19:00
от 1150 ₽
20:15
от 1150 ₽
21:30
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00
от 600 ₽
20:40
от 1300 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:10
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:50
от 450 ₽
15:50
от 900 ₽
16:40
от 500 ₽
18:40
от 900 ₽
19:30
от 600 ₽
21:30
от 900 ₽
22:20
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:15
от 400 ₽
16:10
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
20:40
от 1300 ₽
21:50
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:20
от 350 ₽
16:10
от 450 ₽
19:00
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:15
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
16:45
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
14:00
от 440 ₽
16:45
от 440 ₽
19:30
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
от 500 ₽
16:30
от 600 ₽
19:20
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40
от 400 ₽
16:30
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:20
от 400 ₽
16:10
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
20:10
от 1300 ₽
21:50
от 600 ₽
