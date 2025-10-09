Netflix выстрелил «Заложником»: пять мощных серий без тормозов и передышек — глотаются все сразу

С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

Ой! Очнулись на финале с открытым ртом: три свежих детектива с эффектом внезапности — уже онлайн и в хорошем качестве

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал

Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру

Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»

Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix