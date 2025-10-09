Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грабитель с крыши Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Москве 9 октября 2025

Расписание сеансов Грабитель с крыши, 9 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 9 пт 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грабитель с крыши»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:20 от 350 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
20:45 от 380 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
21:20 от 470 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:00 от 430 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
21:15 от 370 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
20:45 от 360 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:10 от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
20:50 от 380 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Netflix выстрелил «Заложником»: пять мощных серий без тормозов и передышек — глотаются все сразу
С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино
Ой! Очнулись на финале с открытым ртом: три свежих детектива с эффектом внезапности — уже онлайн и в хорошем качестве
Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix
«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр
Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал
Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь
«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»
Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix
После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше